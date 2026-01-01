Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Габита Мусрепова — одна из старейших и значимых культурных площадок Алматы. Основанный в 1945 году, театр стал центром детской и юношеской драматургии, воспитания молодёжи и развития казахстанского театрального искусства. На его сцене работали выдающиеся режиссёры, актёры и педагоги, а в его репертуаре всегда сочетались национальная драматургия и мировая классика.

Сегодня ТЮЗ остаётся ключевой творческой площадкой города: здесь проходят спектакли для детей, подростков и взрослых, фестивали, творческие лаборатории, международные проекты и образовательные программы.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Райымбек батыра», примерно 8–10 минут пешком.

Парковка

Собственной парковки у театра нет. В окрестностях возможна уличная парковка, но в часы спектаклей бывает ограничена; рекомендуется приезжать заранее или пользоваться общественным транспортом.