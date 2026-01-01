Театр-студия «Дом Культуры» — камерная образовательная театральная площадка.

Основаный в 2012 году, театр-студия «Дом Культуры» сочетает образовательную и творческую деятельность. Здесь проходят курсы актёрского мастерства, вокала, техники речи, а также программы для подростков. После обучения студенты могут продолжить занятия в театральной труппе и участвовать в постановках.

Театр располагается на цокольном этаже жилого дома в историческом центре города и отличается одной из самых маленьких камерных сцен Алматы.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алмалы» в 5-ти минутах пешком.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок, можно воспользоваться парковками на прилегающих улицах.