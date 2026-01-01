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Киноафиша Алматы Театры и концертные площадки Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

Алматы
Адрес
г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
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О месте

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая (ГАТОБ имени Абая) — один из ведущих оперных театров Казахстана, основанный в 1933 году как музыкальная студия и преобразованный в музыкальный театр в 1934 году. Театр известен постановками казахских и мировых опер и балетов, включая первые национальные произведения «Кыз-Жибек», «Калкаман и Мамыр», а также классические оперы и балеты. Коллектив театра гастролирует по всему миру, продолжает развивать национальное и современное искусство. В 2020 году театру присвоен статус Национального.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​​Алмалы» в двух минутах пешком.

Парковка

На прилегающих улицах возле театра есть небольшие общедоступные парковки. В часы мероприятий возможна плотная загрузка. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.

Афиша Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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