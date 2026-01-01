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Киноафиша Алматы Театры и концертные площадки Almaty Arena

Almaty Arena

Алматы
Адрес
г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
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О месте

Almaty Arena — один из крупнейших и самых современных спортивно-культурных комплексов Казахстана, созданный для проведения мероприятий международного уровня. Многофункциональная арена принимает концерты мировых артистов, спортивные соревнования, ледовые шоу, крупные фестивали и городские праздники.

Комплекс оснащён высокотехнологичным оборудованием, трансформируемой площадкой и просторными зрительными секторами, что позволяет адаптировать пространство под проекты любого формата — от камерных событий до масштабных шоу. В арене предусмотрены удобные фойе, несколько уровней посадочных мест, VIP-ложи и помещения для артистов и спортсменов, что делает её универсальной площадкой для самых разных событий.

Almaty Arena стала важной точкой притяжения для жителей города и гостей Алматы — здесь регулярно проходят громкие концерты, спортивные чемпионаты, выставки и социальные инициативы.

Вместимость

Ледовая арена вмещает 12000 зрительских мест, концертный зал — 5000 мест.

Как добраться

Арена расположена в Алаутском районе Алматы. Удобно добраться на автобусах, такси или личном транспорте; рядом проходят крупные городские магистрали.

Парковка

На территории комплекса есть большая парковка. В дни крупных мероприятий возможна высокая загруженность, поэтому стоит приезжать заранее.

Афиша Almaty Arena

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
3 ноября
Валерий Меладзе
20:00 от

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