Центральный стадион — главный спортивный объект Алматы и одна из самых узнаваемых городских площадок. Построенный как многофункциональная арена, сегодня стадион принимает масштабные спортивные соревнования, концерты, фестивали, шоу и городские праздники. Благодаря открытой архитектуре, вместительности и хорошей акустике пространство подходит как для спортивных матчей, так и для выступлений крупнейших артистов.

Стадион располагает развитой инфраструктурой: удобными трибунами, обновлёнными зонами для зрителей, современным техническим оснащением и возможностью трансформации под различные форматы мероприятий.

Вместимость

Стадион вмещает до 23 000 зрителей, в зависимости от конфигурации события.

Как добраться

Ближайшая станция метро: «Байконыр», 5–7 минут пешком. Рядом проходит множество автобусных маршрутов.

Парковка

Вокруг стадиона есть парковочные зоны, однако во время крупных мероприятий они быстро заполняются. Гостям рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.