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Центральный Стадион

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Абая 48
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О месте

Центральный стадион — главный спортивный объект Алматы и одна из самых узнаваемых городских площадок. Построенный как многофункциональная арена, сегодня стадион принимает масштабные спортивные соревнования, концерты, фестивали, шоу и городские праздники. Благодаря открытой архитектуре, вместительности и хорошей акустике пространство подходит как для спортивных матчей, так и для выступлений крупнейших артистов.

Стадион располагает развитой инфраструктурой: удобными трибунами, обновлёнными зонами для зрителей, современным техническим оснащением и возможностью трансформации под различные форматы мероприятий.

Вместимость

Стадион вмещает до 23 000 зрителей, в зависимости от конфигурации события.

Как добраться

Ближайшая станция метро: «Байконыр», 5–7 минут пешком. Рядом проходит множество автобусных маршрутов.

Парковка

Вокруг стадиона есть парковочные зоны, однако во время крупных мероприятий они быстро заполняются. Гостям рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.

Афиша Центральный Стадион

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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