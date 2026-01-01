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Дворец Спорта и культуры им. Балуана Шолака

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Абая 44
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О месте

Дворец спорта и культуры им. Балуана Шолака — одна из ключевых универсальных арен Алматы, где проходят крупные концерты, спортивные соревнования, фестивали, выставки и массовые городские события. Пространство известно своей масштабностью, отличной акустикой и возможностью трансформировать зал под мероприятия разного формата — от международных турниров до шоу с тысячной аудиторией.

Обновлённый комплекс сочетает современные технические возможности, развитую инфраструктуру и удобную логистику, что делает его одним из главных центров притяжения для зрителей и организаторов событий в городе.

Вместимость

Основной зал вмещает до 5 000 зрителей, в зависимости от конфигурации мероприятия.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​​Байконыр» в двух минутах пешком.

Парковка

Вдоль прилегающих улиц есть платная уличная парковка, однако в вечерние часы места могут быть ограничены. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.

Афиша Дворец Спорта и культуры им. Балуана Шолака

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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