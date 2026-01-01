Дворец спорта и культуры им. Балуана Шолака — одна из ключевых универсальных арен Алматы, где проходят крупные концерты, спортивные соревнования, фестивали, выставки и массовые городские события. Пространство известно своей масштабностью, отличной акустикой и возможностью трансформировать зал под мероприятия разного формата — от международных турниров до шоу с тысячной аудиторией.

Обновлённый комплекс сочетает современные технические возможности, развитую инфраструктуру и удобную логистику, что делает его одним из главных центров притяжения для зрителей и организаторов событий в городе.

Вместимость

Основной зал вмещает до 5 000 зрителей, в зависимости от конфигурации мероприятия.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​​Байконыр» в двух минутах пешком.

Парковка

Вдоль прилегающих улиц есть платная уличная парковка, однако в вечерние часы места могут быть ограничены. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.