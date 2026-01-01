«Неквартира» — это современное творческое пространство в Алматы, предназначенное для проведения концертов, выставок, презентаций, мастер-классов и просветительских программ. Площадка активно вовлекает зрителей и местное сообщество в культурную жизнь города. Пространство также предлагает организацию мероприятий любого формата и сложности, обеспечивая профессиональный уровень подготовки и проведения.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в 15-ти минутах пешком.

Парковка

Уличная парковка доступна вдоль Текстильной улицы и соседних кварталов. Рекомендуется приезжать заранее в часы пик, так как количество мест ограничено.