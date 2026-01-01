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Bla Bla Bar Almaty

Алматы
Адрес
г. Алматы, ул. Сатпаева 1А
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О месте

Bla Bla Bar Almaty – современный бар в центре Алматы, подходящий для встреч с друзьями, небольших вечеринок и неформальных мероприятий. Заведение сочетает уютную атмосферу, стильный интерьер и качественные напитки, создавая комфортное пространство для отдыха и общения.

Вместимость

Клуб вмещает до 300 гостей.

Как добраться

Пешком от станции метро «Абая» около 10 минут.

Парковка

Рядом с баром есть ограниченные места на улице Сатпаева. Возможна парковка на ближайших платных стоянках в центре города.

Афиша Bla Bla Bar Almaty

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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