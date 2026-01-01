Bla Bla Bar Almaty – современный бар в центре Алматы, подходящий для встреч с друзьями, небольших вечеринок и неформальных мероприятий. Заведение сочетает уютную атмосферу, стильный интерьер и качественные напитки, создавая комфортное пространство для отдыха и общения.

Вместимость

Клуб вмещает до 300 гостей.

Как добраться

Пешком от станции метро «Абая» около 10 минут.

Парковка

Рядом с баром есть ограниченные места на улице Сатпаева. Возможна парковка на ближайших платных стоянках в центре города.