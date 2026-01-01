Студенческий театр Concordia — современная культурная площадка Алматы, где встречаются творчество, образование и живая городская культура. Пространство активно работает как центр молодёжных инициатив и площадка для самых разных форм искусства.

Здесь проходят танцевальные фестивали, театральные спектакли, концерты, стендап-выступления, встречи с учёными, публичные лекции, творческие лаборатории и множество других событий, формирующих яркую культурную повестку. Театр привлекает как молодых артистов и исследователей, так и широкую зрительскую аудиторию, создавая открытую среду для коммуникации и самовыражения.

Вместимость

Concordia вмещает 999 зрительских мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Алматы» и «Байконыр» в 20-ти минутах пешком.

Парковка

Возле театра Concordia есть общественные платные парковки.