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Театр драмы им. М. Лермонтова

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Абая 43
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О месте

Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова — один из старейших театров Казахстана и значимый центр русскоязычной драматургии страны. Открытый в 1933 году, он стал площадкой, где работали выдающиеся мастера сцены и режиссуры. На его подмостках ставились произведения русской классики, европейских драматургов и советских авторов, а сам театр стал важной частью культурной истории Алматы.

Театр неоднократно получал государственные награды, а в 1974 году стал академическим. После масштабной реконструкции в 2008 году здание обрело современное техническое оснащение и комфортную зрительскую среду. В 2020 году театру присвоили статус национального, подчеркнув его особую роль в культурной жизни страны.

Сегодня театр Лермонтова — это сцена с богатой труппой, сильной режиссёрской школой и актуальным репертуаром, объединяющим классику и современную драму.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в 7-ми минутах пешком.

Парковка

Вдоль прилегающих улиц есть платная уличная парковка, однако в вечерние часы места могут быть ограничены. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.

Афиша Театр драмы им. М. Лермонтова

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Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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