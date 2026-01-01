Национальный русский театр драмы имени М. Лермонтова — один из старейших театров Казахстана и значимый центр русскоязычной драматургии страны. Открытый в 1933 году, он стал площадкой, где работали выдающиеся мастера сцены и режиссуры. На его подмостках ставились произведения русской классики, европейских драматургов и советских авторов, а сам театр стал важной частью культурной истории Алматы.

Театр неоднократно получал государственные награды, а в 1974 году стал академическим. После масштабной реконструкции в 2008 году здание обрело современное техническое оснащение и комфортную зрительскую среду. В 2020 году театру присвоили статус национального, подчеркнув его особую роль в культурной жизни страны.

Сегодня театр Лермонтова — это сцена с богатой труппой, сильной режиссёрской школой и актуальным репертуаром, объединяющим классику и современную драму.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в 7-ми минутах пешком.

Парковка

Вдоль прилегающих улиц есть платная уличная парковка, однако в вечерние часы места могут быть ограничены. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.