Дворец Республики — один из крупнейших и значимых концертных залов Казахстана, открытый в 1970 году. Он используется для концертов, фестивалей, научных конференций, театральных постановок и массовых городских мероприятий. Архитектура здания отмечена Государственной премией СССР, а площадь перед дворцом служит местом для открытых шоу и культурных событий.

Вместимость

Главный зал вмещает 2567 зрительских мест, Малый зал — 200 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Абая» в двух минутах пешком.

Парковка

Доступна ограниченная на территории, на прилегающих улицах расположены платные парковки и уличные стоянки.