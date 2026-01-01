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Киноафиша Алматы Театры и концертные площадки Дворец Республики

Дворец Республики

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Достык 56
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О месте

Дворец Республики — один из крупнейших и значимых концертных залов Казахстана, открытый в 1970 году. Он используется для концертов, фестивалей, научных конференций, театральных постановок и массовых городских мероприятий. Архитектура здания отмечена Государственной премией СССР, а площадь перед дворцом служит местом для открытых шоу и культурных событий.

Вместимость

Главный зал вмещает 2567 зрительских мест, Малый зал — 200 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Абая» в двух минутах пешком.

Парковка

Доступна ограниченная на территории, на прилегающих улицах расположены платные парковки и уличные стоянки.

Афиша Дворец Республики

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
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