Республиканский корейский театр — один из старейших национальных театров Казахстана и первый академический корейский театр за пределами Корейского полуострова. Основанный в 1932 году на Дальнем Востоке, он прошёл долгий путь переездов, прежде чем обрёл постоянный дом в Алматы.

С конца 1930-х годов театр начал работать в Казахстане, сохраняя корейские сценические традиции и развивая музыкально-драматическое искусство. На его сцене ставили как произведения корейской классики, так и пьесы советских, российских и казахских драматургов. В 2017 году театру был официально присвоен статус «Академический».

Сегодня театр продолжает свою культурную миссию — поддерживать и развивать корейское наследие, создавая новые постановки и выступая с гастролями в Казахстане и за его пределами. Труппа активно участвует в международном культурном обмене, регулярно выступая в Сеуле, Москве и Владивостоке.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Алматы» и «Байконыр» в 20-ти минутах пешком.

Парковка

Вдоль улицы Богенбай батыра доступны муниципальные платные парковки.