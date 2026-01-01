Театр «Жас Сахна» — творческая площадка, основанная в 2006 году Народным артистом КазССР Байтеном Валихановичем Омаровым. Изначально возникший как развитие студенческого театра «Жас талант», он вырос в самостоятельную сцену, где сегодня работают режиссёры из разных стран и формируется новое поколение актёров.

Театр продолжает идею своего основателя: искусство должно пробуждать человечность и чистоту помыслов. Здесь ставят спектакли разных жанров, делают акцент на живой актёрской природе и искреннем разговоре со зрителем. С 2013 года у театра есть собственная сцена, ставшая устойчивым местом для репертуарных постановок и творческих экспериментов.

Вместимость

Большой зал вмещает 400 зрителей, малый — 100.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в двух минутах пешком.

Парковка

Возле театра есть небольшие общедоступные парковки. В часы мероприятий возможна плотная загрузка. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.