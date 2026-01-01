Республиканский академический немецкий драматический театр — национальный театр немецкой культуры в городе Алматы.

Единственный профессиональный немецкий театр на территории СНГ. Основанный в 1980 году, он стал центром сохранения немецкого языка, культурных традиций и современного театрального искусства. Сегодня театр работает как творческая лаборатория, сотрудничает с режиссёрами Европы и Казахстана, ставит классику и современные пьесы, играет спектакли на немецком, русском и казахском языках. В репертуаре — Шекспир, Гоголь, Шиллер, Брехт, Фриш, а также современные европейские и казахстанские авторы.

Труппа театра — молодые актёры, выпускники специализированного немецкого курса Академии искусств им. Жургенова. Театр активно гастролирует, участвует в международных фестивалях и является значимой культурной площадкой Алматы.

Как добраться

Театр находится в Турксибском районе Алматы, ближайшая остановка общественного транспорта «​Немецкий театр» в минуте пешком.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.