Almaty Theatre — современное культурное пространство, открывшееся в 2022 году и быстро ставшее значимым центром театральной жизни Алматы. Театр расположен на проспекте Аль-Фараби и известен своим стильным архитектурным обликом, а также технологичным и элегантным интерьером.

Главное направление театра — балет: именно яркие премьеры с участием Astana Ballet и артистов труппы Бориса Эйфмана задали высокую планку первого сезона. Сегодня в театре действует собственная балетная труппа, но репертуар значительно шире — от мюзиклов и драматических постановок до симфонических концертов, выставок и творческих мастер-классов.

Almaty Theatre задуман как мультифункциональная площадка для событий любого масштаба — от спектаклей и шоу до fashion-показов и светских мероприятий. Внутри также работают современные рестораны и кофейни, которые уже стали популярными среди жителей города.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 700 мест.

Как добраться

Театр находится на проспекте Аль-Фараби, примерно в 20 минутах пешком от акимата Алматы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Желтоксан».

Парковка

Для посетителей доступна парковка на 50 машиномест. Возможна загруженность в часы крупных мероприятий; рекомендуется приезжать заранее.