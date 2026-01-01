Русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац — академический драматический театр для молодой аудитории.

Основанный в 1945 году по инициативе Наталии Сац, театр стал первым русским ТЮЗом Казахстана и важной культурной площадкой для детей и подростков. В разные годы здесь работали и ставили спектакли выдающиеся режиссёры, актёры и драматурги, а репертуар охватывал произведения отечественной и мировой драматургии.

Сегодня театр продолжает академические традиции, работает в репертуарной системе и сохраняет сильную актерскую труппу. На его сцене идут постановки для детей, подростков и семейной аудитории — от сказок до современной драматургии.