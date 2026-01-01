Playback театр Т.Р.И (Театр Рассказанных Историй) — это пространство живого импровизационного театра, где главным источником вдохновения становятся истории зрителей. Здесь каждый гость может увидеть, как его личный опыт превращается в сценическое действие — эмоциональное, искреннее и неповторимое.

Театр работает в жанре playback: актеры и музыканты в реальном времени отражают рассказанные истории через импровизацию, пластiku, музыку и сторителлинг. Атмосфера эмпатии, доверия и вовлечённости делает каждый спектакль уникальным и наполненным подлинными эмоциями.

Здесь ценится каждая история — от маленьких эпизодов до значимых жизненных моментов. Playback театр Т.Р.И приглашает зрителей пережить особый театральный опыт, где жизнь и искусство переплетаются прямо на глазах.

Как добраться

На общественном транспорте можно добраться автобусами, следующими по улицам Гоголя или Байзакова — остановки находятся в пешей доступности.

Парковка

Вдоль улицы Гоголя и на прилегающих дворовых территориях доступна уличная парковка, обычно свободная в вечерние часы, когда проходят театральные мероприятия.