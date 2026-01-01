Театральная компания «Тотальный театр» — независимая площадка проектного формата, где каждая постановка создается в сотрудничестве с приглашёнными актёрами, режиссёрами и представителями разных направлений перформативного искусства. Театр работает как креативная лаборатория, объединяя жанры, подходы и культурные традиции, что делает каждый спектакль экспериментальным и неповторимым.

Компания основана в 2019 году режиссёром Антоном Зайцевым. Сегодня «Тотальный театр» продолжает развивать коллаборативные проекты и расширять границы современной театральной формы.

Как добраться

«Тотальный театр» расположен в центральной части Алматы, в Алмалинском районе, недалеко от основных транспортных магистралей. По улице Шевченко проходят маршруты автобусов и маршрутных такси, ближайшие остановки находятся в 3–5 минутах ходьбы. Станция метро «Байконыр» в 12-ти минутах пешком.

Парковка

В районе доступна уличная парковка вдоль улицы Шевченко и соседних кварталов. В вечернее время количество свободных мест больше. Специальной частной парковки у театра нет, поэтому рекомендуется приезжать заранее.