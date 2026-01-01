Государственный театр кукол Алматы — первый кукольный театр Казахстана.

Основанный в 1935 году по инициативе Темирбека Жургенова, театр стал отправной точкой развития кукольного искусства в стране. У истоков стояли выдающиеся деятели казахской культуры, а спустя десятилетия театр вырос в одну из главных творческих площадок Алматы. Сегодня в репертуаре — более 50 спектаклей на казахском и русском языках, от классики до современных постановок, для детей и взрослых. Театр располагает богатой коллекцией кукол — от тростевых до сложных марионеток — и оснащён современным техническим оборудованием.

Коллектив активно участвует в международных фестивалях, регулярно получая профессиональные награды. В 2013 году здание театра прошло реконструкцию, а в 2023–2024 годах — масштабное обновление, включающее реставрацию залов, сценического пространства и установку нового света и звука.

Вместимость

Большой зал рассчитан на 214 мест, Малый зал — 60.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​​Жибек Жолы» в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Возле театра есть небольшая платная парковка.