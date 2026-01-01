Театр «Мастерская Ильи Бобкова» — независимый драматический театр в Алматы. Основанный в 2025 году режиссёром и педагогом Ильёй Бобковым, театр представляет профессиональные постановки выпускников Turan Film Academy. В репертуаре — классическая и современная драматургия в авторских интерпретациях. Также проходят литературные вечера и иммерсивные киновечера с участием актёров.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Абая» в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Парковка ограничена, лучше использовать платные парковочные места вблизи театра или общественный транспорт.