Пространство «Трансформа» — культурная площадка и независимый театр в Алматы, ориентированный на современное искусство, экспериментальные постановки и образовательные мероприятия. Здесь проходят спектакли, перформансы, творческие лаборатории, лекции и встречи, объединяющие зрителей, режиссёров, художников и исследователей культуры. «Трансформа» известна своей камерной атмосферой и смелыми проектами, которые выходят за рамки классического театрального формата.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Байконыр», пешком 20 минут.

Парковка

Небольшая уличная парковка вдоль улицы Маркова; рекомендуется приезжать заранее в вечерние часы.