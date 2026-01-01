Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии — национальный музыкально-драматический театр в городе Алматы.

Единственный профессиональный уйгурский театр в мире, ведущий свою историю с 1934 года. Сегодня театр работает в центре Алматы и остается важной культурной площадкой, где ставят музыкальные комедии, драмы и современные постановки, продолжающие традиции уйгурского сценического искусства. На его сцене выступают творческие коллективы, ансамбли и солисты, сохраняя национальную идентичность и развивая музыкальный театр.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алмалы» в 15-ти минутах пешком.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок, можно воспользоваться парковками на прилегающих улицах.