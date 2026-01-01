EverJazz — первый профессиональный джаз-клуб Алматы, предлагает живые выступления только высококлассных музыкантов. В уютном лофте звучит джаз, блюз, соул, босанова, фанк и фламенко, а клубная сцена принимает как местных, так и зарубежных артистов. EverJazz известен своим профессиональным подходом, качественной акустикой и комфортной атмосферой для ценителей музыки.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Жибек Жолы» в 10-ти минутах пешком.

Парковка

На прилегающих улицах возле ​Парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев есть платные парковки.