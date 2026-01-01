Ala Space — это современное творческое пространство в центре Алматы, созданное для мероприятий самого разного формата. Локация подходит для тренингов, мастер-классов, камерных концертов, встреч, лекций, презентаций и уютных квартирников. Интерьер минималистичный и адаптивный, благодаря чему пространство легко подстроить под нужды конкретного события.

Как добраться

Станция метро «Абая» в пешей доступности, 15 минут пешком.

Парковка

Вдоль улицы Курмангалиева есть ограниченные парковочные места; в часы пик может быть занято — рекомендуется приезжать заранее