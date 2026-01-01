Дворец Школьников является многопрофильной площадкой для образовательных, творческих и спортивных программ. Здесь проходят кружки, мастер-классы, выставки, театральные постановки и конкурсы для детей и подростков. Площадка активно поддерживает развитие талантов и организует культурные мероприятия для школьников всех возрастов.

Как добраться

Станция метро «​Абая» в 15-ти минутах пешком.

Парковка

Вдоль прилегающих улиц есть небольшие общедоступные парковки. В часы мероприятий возможна плотная загрузка. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.