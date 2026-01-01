Queen Mountain Resort — ресторан и уютная площадка для мероприятий с видом на горы. Атмосферное место, где сочетаются комфорт, качественная кухня и живописные горные пейзажи. Ресторан подходит как для спокойного отдыха, так и для проведения ярких событий.

Как добраться

Queen Mountain Resort расположен в верхней части города, в направлении гор. Удобнее всего добираться на личном транспорте или такси — маршрут проходит по ул. Керей-Жанибек хандар с подъёмом в сторону горных районов. Ориентир — загородные рестораны и базы отдыха по этому направлению.

Парковка

На территории комплекса предусмотрена собственная парковочная зона. Места, как правило, достаточно даже для мероприятий, однако в часы пик возможна частичная загруженность.