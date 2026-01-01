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Киноафиша Алматы Театры и концертные площадки Музкафе

Музкафе

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Абая 117
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О месте

«Музкафе» — уютное ресторанное пространство в Алмалинском районе Алматы, где гастрономия сочетается с атмосферой лёгкого культурного отдыха. Интерьер оформлен в тёплой, расслабленной стилистике, а комфортная планировка позволяет проводить не только ужины и встречи, но и небольшие творческие мероприятия, камерные выступления, презентации или музыкальные вечера.

Заведение подходит как для спокойного отдыха, так и для встреч в компании, создавая ощущение приятного городского «убежища» от суеты.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в двух минутах пешком.

Парковка

Возле театра есть небольшие общедоступные парковки. В часы мероприятий возможна плотная загрузка. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.

Афиша Музкафе

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от

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