«Музкафе» — уютное ресторанное пространство в Алмалинском районе Алматы, где гастрономия сочетается с атмосферой лёгкого культурного отдыха. Интерьер оформлен в тёплой, расслабленной стилистике, а комфортная планировка позволяет проводить не только ужины и встречи, но и небольшие творческие мероприятия, камерные выступления, презентации или музыкальные вечера.

Заведение подходит как для спокойного отдыха, так и для встреч в компании, создавая ощущение приятного городского «убежища» от суеты.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алатау» в двух минутах пешком.

Парковка

Возле театра есть небольшие общедоступные парковки. В часы мероприятий возможна плотная загрузка. Рекомендуется приезжать заранее или воспользоваться общественным транспортом.