The Ritz-Carlton — один из самых престижных отелей города Алматы, расположенный в Эсентай Тауэр, культовом небоскрёбе элитного района. Пространства отеля отличаются современным дизайном, панорамными видами на город и горы Заилийского Алатау, а также безупречным сервисом мирового уровня.

Здесь проходят закрытые приёмы, премиальные конференции, презентации, деловые форумы, камерные концерты и частные мероприятия. Инфраструктура отеля включает просторные залы-трансформеры, рестораны высокой кухни, лаунж-пространства и VIP-зоны, что позволяет проводить события любого формата — от бизнес-встреч до вечерних шоу-программ.

Вместимость

Банкетные залы вмещают до 300 гостей, конференц-залы и переговорные от 10 до 120 человек.

Как добраться

Удобный подъезд с проспекта Аль-Фараби. До центра города — 10-15 минут на автомобиле. Ближайшая остановка общественного транспорта— «Esentai Mall».

Парковка

Для гостей доступна подземная платная парковка Esentai Mall / Esentai Tower, а также есть и наземная бесплатная общедоступная парковка на 500 машиномест вдоль проспекта Аль-Фараби. Мест обычно достаточно, но на крупных мероприятиях возможна высокая загруженность.