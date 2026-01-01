Казахский национальный оркестр им. Курмангазы — один из главных музыкальных символов страны и первый профессиональный оркестр народных инструментов в Казахстане. Основанный в 1933 году как небольшой домбровый ансамбль, он вырос в ведущий академический коллектив, представляющий казахскую музыку на крупнейших мировых сценах.

Оркестр известен мастерским исполнением кюев, народных песен, произведений казахских композиторов и обработок мировой классики. Его репертуар насчитывает тысячи произведений, а звучание уникальных инструментов передаёт самобытный характер культуры Великой степи. Сегодня коллектив продолжает активную концертную деятельность, гастролирует по миру и остаётся центром сохранения и развития народного музыкального искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Жибек Жолы» в 10-ти минутах пешком.

Парковка

Возможна платная уличная парковка рядом, но в часы концертов бывает занято — лучше приезжать заранее или пользоваться общественным транспортом.