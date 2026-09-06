Расписание 38 соңғы нүкте в Алматы на 6 сентября 2026 Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 00:40 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 01:20 от 2D, KZ 00:20 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KK 01:00 от 2D, KZ 00:00 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KK 00:00 от 01:50 от 2D, KZ 00:50 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 00:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 00:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 01:00 от 2D, KZ 00:00 от