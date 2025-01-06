Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Алматы Кинотеатры Kinoplexx 7 Sary-Arka

Kinoplexx 7 Sary-Arka

Алматы
Адрес
г. Алматы, пр. Алтынсарина, 24А
Метро
Сары-Арка Москва
Показать на карте
Телефон

+7 (702) 671-81-17

Позвонить
Билеты от
В избранное Уже в избранном

Сеть

Kinoplexx

О кинотеатре

Кинотеатр Kinoplexx Sary Arka  был открыт в июле 2014 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе пять комфортабельных кинозалов с общей вместимостью 1414 посадочных мест. 

Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Есть сканнер билетов
мало голосов Оцените
6 голосов
Билеты от
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx 7 Sary-Arka
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
00:30 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
00:30 от 01:20 от ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 1 сеанс
01:30 от ...
Долгая прогулка
Долгая прогулка
Сегодня 1 сеанс
00:10 от ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Сакура Харуно 6 января 2025, 08:40
Сегодня пришли по скидке «безлимитный понедельник »но кассир заявляет что сегодня праздник ,и то что по праздникам такая акция не осуществляется .… Читать дальше…
Айгерим Жумабаева 17 октября 2023, 09:10
Салеметсизбе?вторник күні акция взрослый билет 800 деп тур.Кино тандасақ 1500 деп тур не себеп?
Отзывы Написать отзыв
6 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Супер-вторник

Каждый вторник цены на билеты снижены: билет для детей стоит 400 тенге, студенческий билет стоит 600 тенге, взрослый - 800 тенге.

Детям Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Алматы
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 7 Sary-Arka

Сегодня 29 Завтра 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
00:30 от
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
00:30 от 01:20 от
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KK
01:30 от
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше