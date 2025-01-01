Меню
Kinopark 11 Esentai IMAX
просп. Аль-Фараби, 77/8, ТЦ «Esentai Mall»
500 метров
Kinopark 5 Atakent
ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
1.6 км
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
Байконур
1.7 км
Kinopark 5 Premium Forum
Байконур
1.7 км
Театр драмы им. М.О.Ауэзова
Театр имени Мухтара Ауэзова
Байконур
2.3 км
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2.3 км
OPEN CINEMA ALMATY
Алатау
2.3 км
Kinopark 4 Globus
Алатау
2.6 км
Cinemax Dostyk Multiplex
Самал-2, д. 111, уг.ул. Жолдасбекова, ТРЦ «Достык Плаза»
3 км
Chaplin Mega Alma-Ata
ул. Розыбакиева, 247а
3.3 км
Арман Достык
Абая
3.6 км
Chaplin ADK
Сайран
Москва
3.8 км
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
