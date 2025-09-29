Кинотеатр Cinemax Dostyk Multiplex был открыт в августе 2014 года и стал первым кинотеатром сети. Он расположился в деловом центре города Алматы.



Десятизальный кинотеатр CINEMAX – лучший современный мультиплекс, отличается самыми насыщенными визуальными эффектами, "сочной" картинкой и объемным звуком.



Помимо удобного расписания и доступного месторасположения, кинотеатр CINEMAX рад приветствовать вас комфортабельными кинозалами, оснащенными по последнему слову техники: VIP-зал – зал №2, на 20 посадочных мест с возможностью осуществления заказа в зал; Business-зал – зал №3, на 136 мест с креслами повышенной комфортности от малазийской компании FerCO, представленной в Казахстане впервые; Залы Dolby Atmos – залы № 4, 6, специально спроектированные под систему пространственного позиционирования звука Dolby Atmos, и прошедшие аккредитацию международных представителей Dolby Laboratories; Залы Comfort – залы №1, 5, 7, 8, 9, 10 – комфортабельные кинозалы с панорамными экранами, объемным звуком и итальянскими креслами Lino Sonego. Все залы оснащены специальными местами для инвалидных кресел.



При входе в кинозалы вежливый персонал рад предложить вам теплые пледы и 3D очки для детей и взрослых. Гостям в оптических очках предлагаются 3D-клипсы, надевающиеся прямо на оправу.

Мы работаем для вас без выходных с 10 утра до 3 часов ночи.