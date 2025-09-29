Меню
Cinemax Dostyk Multiplex

Алматы
Адрес
г. Алматы, Самал-2, д. 111, уг.ул. Жолдасбекова, ТРЦ «Достык Плаза»
Телефон

+7 (727) 222 00 77

+7 (727) 225 39 01

Билеты от
О кинотеатре

Кинотеатр Cinemax Dostyk Multiplex был открыт в августе 2014 года и стал первым кинотеатром сети. Он расположился в деловом центре города Алматы. 

Десятизальный кинотеатр CINEMAX – лучший современный мультиплекс, отличается самыми насыщенными визуальными эффектами, "сочной" картинкой и объемным звуком.

Помимо удобного расписания и доступного месторасположения, кинотеатр CINEMAX рад приветствовать вас комфортабельными кинозалами, оснащенными по последнему слову техники: VIP-зал – зал №2, на 20 посадочных мест с возможностью осуществления заказа в зал; Business-зал – зал №3, на 136 мест с креслами повышенной комфортности от малазийской компании FerCO, представленной в Казахстане впервые; Залы Dolby Atmos – залы № 4, 6, специально спроектированные под систему пространственного позиционирования звука Dolby Atmos, и прошедшие аккредитацию международных представителей Dolby Laboratories; Залы Comfort – залы №1, 5, 7, 8, 9, 10 – комфортабельные кинозалы с панорамными экранами, объемным звуком и итальянскими креслами Lino Sonego. Все залы оснащены специальными местами для инвалидных кресел. 

При входе в кинозалы вежливый персонал рад предложить вам теплые пледы и 3D очки для детей и взрослых. Гостям в оптических очках предлагаются 3D-клипсы, надевающиеся прямо на оправу. 
Мы работаем для вас без выходных с 10 утра до 3 часов ночи.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Официант
Парковка
Пандусы
Билеты от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Cinemax Dostyk Multiplex
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
10:35 от 12:50 от 13:25 от 15:05 от ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
20:55 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
17:20 от 19:20 от 21:20 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
10:20 от 16:45 от ...
Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Cinemax Dostyk Multiplex

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:35 от 12:50 от 13:25 от 15:05 от 23:20 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
20:55 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
17:20 от 19:20 от 21:20 от
