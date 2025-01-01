Рейтинг кинотеатров Алматы

Меню
1
Chaplin MegaPark
ул. Макатаева, 127, ТРЦ «MEGA Park», 3-й этаж
10 отзывов
2
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
Райымбек батыра
6 отзывов
3
Chaplin ADK
Сайран
Москва
16 отзывов
4
Иллюзион Maxima
просп. Райымбека, 239, ТРК Maxima, 3 этаж
2 отзыва
5
Halyk IMAX Kinopark 16
Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2 отзыва
6
Арман Март 3Д
ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
8 отзывов
7
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
Байконур
2 отзыва
8
Kinoplexx 6 Almaty Mall
ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2 отзыва
9
Cinemax Dostyk Multiplex
Самал-2, д. 111, уг.ул. Жолдасбекова, ТРЦ «Достык Плаза»
10
Kinopark 4 Globus
Алатау
1 отзыв
11
Kinopark 5 Atakent
ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
1 отзыв
12
Kinopark 5 Premium Forum
Байконур
13
Kinoplexx 7 Aport
ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
3 отзыва
14
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Сары-Арка
Москва
3 отзыва
15
Алатау
м-н Нұркент, 6 (ул. Момыш-улы, ниже пр. Рыскулова)
16
Арман Достык
Абая
2 отзыва
17
Chaplin Mega Alma-Ata
ул. Розыбакиева, 247а
18
Арман Азия Парк
просп. Райымбека 514а, ТРЦ «Asia Park»
1 отзыв
19
Цезарь
Жибек Жолы
2 отзыва
20
Kinopark 6 Sputnik
ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
1 отзыв
21
Кафе «Кино»
Алмалы
Жибек Жолы
22
Театр драмы им. М.О.Ауэзова
Театр имени Мухтара Ауэзова
Байконур
23
Казахская Государственная филармония им. Жамбыла
ул. Калдаякова, 35
24
OPEN CINEMA ALMATY
Алатау
25
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2 отзыва
26
Пространство Трансформа
ул. Барибаева, 36
27
Kinopark 11 Esentai IMAX
просп. Аль-Фараби, 77/8, ТЦ «Esentai Mall»
4 отзыва
