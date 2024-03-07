Меню
Halyk IMAX Kinopark 16

Алматы
Адрес
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
Билеты от
мало голосов Оцените
5 голосов
Билеты от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Halyk IMAX Kinopark 16
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
00:50 от ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
00:20 от 01:20 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
01:30 от ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
00:20 от 01:10 от ...
Отзывы о кинотеатре

User 7 марта 2024, 08:56
Кайда онлайн покупа ? Канды иштиндерго шшс
Зухра Хелилова 31 июля 2024, 17:22
Расписание не соответствует действительности,пришли с детьми купить билеты а сеансы отменили,хотя было написано на 19.00,19.50 только на 21.40
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Halyk IMAX Kinopark 16

Сегодня 29 Завтра 30 чт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
00:50 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
00:20 от 01:20 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, RU
01:30 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
