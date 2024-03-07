Меню
Киноафиша Алматы
Кинотеатры
Halyk IMAX Kinopark 16
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
Показать на карте
Расписание сеансов
в кинотеатре Halyk IMAX Kinopark 16
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
00:50
от
...
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
00:20
от
01:20
от
...
Агент & Irbis
Сегодня 1 сеанс
01:30
от
...
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
00:20
от
01:10
от
...
Отзывы о кинотеатре
User
7 марта 2024, 08:56
Кайда онлайн покупа ? Канды иштиндерго шшс
Зухра Хелилова
31 июля 2024, 17:22
Расписание не соответствует действительности,пришли с детьми купить билеты а сеансы отменили,хотя было написано на 19.00,19.50 только на 21.40
Фильмы в кинотеатре Halyk IMAX Kinopark 16
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
00:50
от
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KK
00:20
от
01:20
от
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, RU
01:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
