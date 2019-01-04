Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Алматы Кинотеатры Lumiera Cinema

Lumiera Cinema

Алматы
Адрес
г. Алматы, просп. Абылай хана, 62
Метро
Жибек Жолы Райымбек батыра
Показать на карте
Телефон

+7 (727) 222-23-23

Позвонить

+7 707 782 82 11

Позвонить
Билеты от
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр Lumiera Cinema (ЦУМ) открылся в 2016 году. Здесь работает шесть уютных кинозалов, в общей сложности вмещающих 916 зрителей. Площадь кинотеатра составляет 6 тысяч квадратных метров. Кинотеатр был построен по проекту немецкого архитектурного бюро Atelier ACHATZ Architekten.

Залы Lumiera Cinema  оснащены современной техникой. Здесь установлены: звуковые процессоры Doremi Show Vault + IMB2K4, проекторы Christie с разрешением 2 и 4K, серебряные экраны Harkness Spectral, 3D система GetD GK512, колонки компании Klipsch и кресла Lino Sonego. Также кинотеатр оснащён специальными местами для инвалидных кресел.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
4K
7.4 Оцените
11 голосов
Билеты от
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Lumiera Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 4 сеанса
10:00 от 13:05 от 17:20 от 21:35 от ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
21:40 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 6 сеансов
10:10 от 12:05 от 16:05 от 18:00 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
11:55 от ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

malahova_leonova 4 января 2019, 19:28
Сегодня первый с детьми посетили этот конотеатр. Очень понравился: просторный, на всех 4 этажах кинозалы. На этажи можно попасть на экскалаторах или… Читать дальше…
Гули Хиданова 1 января 2022, 18:00
очень ужасный кинотеатр, персоналы очень грубые, охранника нужно поменять Амир. никому не советую,
Отзывы Написать отзыв
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Lumiera Cinema

Завтра 30 чт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:00 от 13:05 от 17:20 от 21:35 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
21:40 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:10 от 12:05 от 16:05 от 18:00 от 19:50 от 21:45 от
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше