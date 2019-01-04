Кинотеатр Lumiera Cinema (ЦУМ) открылся в 2016 году. Здесь работает шесть уютных кинозалов, в общей сложности вмещающих 916 зрителей. Площадь кинотеатра составляет 6 тысяч квадратных метров. Кинотеатр был построен по проекту немецкого архитектурного бюро Atelier ACHATZ Architekten.

Залы Lumiera Cinema оснащены современной техникой. Здесь установлены: звуковые процессоры Doremi Show Vault + IMB2K4, проекторы Christie с разрешением 2 и 4K, серебряные экраны Harkness Spectral, 3D система GetD GK512, колонки компании Klipsch и кресла Lino Sonego. Также кинотеатр оснащён специальными местами для инвалидных кресел.