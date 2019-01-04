Меню
Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema

Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema

Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema
malahova_leonova 4 января 2019, 19:28
Оценка
Сегодня первый с детьми посетили этот конотеатр. Очень понравился: просторный, на всех 4 этажах кинозалы. На этажи можно попасть на экскалаторах или на двух собственных лифта. На каждом этаже просторный хол, с диванами для отдыха, с санузлом и также с детскими столиками для рисования. В залах удобные кожаные кресла. Дети сразу заметили, что на них лучше видно экран, то есть нижнии кресла им не мешали видеть весь экран. Это очень важно , когда ходишь с маленьким детьми. Так что все супер!!! Это будет самый любимый и самый посещаемый наш кинотеатр!!!
4 января 2019, 19:28 Ответить
malahova_leonova 13 августа 2019, 21:02
Оценка
Наш любимый кинотеатр!!!
13 августа 2019, 21:02 Ответить
Гули Хиданова 1 января 2022, 18:00
очень ужасный кинотеатр, персоналы очень грубые, охранника нужно поменять Амир. никому не советую,
1 января 2022, 18:00 Ответить
Ринат Сериков 8 апреля 2023, 07:34
Пришли с ребёнком на мультфильм, а на кассе оплата только картой или наличными, что очень неудобно, потому что сейчас везде оплаты через QR. Пришлось бегать и искать банкомат(((((. Кассирам и администратору все равно будут у них больше клиентов или нет. На мои претензии, что основной вход закрыт, не работаете с QR - администратор лишь нахамила, что я могу больше не приходить сюда. Мне казалось администратор с улыбкой и вежливо обычно пытается уладить все вопросы, а тут расплачиваются клиентов- не приходите((((((. Директор данного кинотеатра пересмотрит вопрос оплаты на кассах и обучите свой персонал. Особенно администратора. Иначе вы потеряете клиентуру
8 апреля 2023, 07:34 Ответить
Виктория Михайлова 3 сентября 2023, 16:46
Оценка
Персонал очень грубый и высокомерный наглый и не имеют уважения к клиентам
3 сентября 2023, 16:46 Ответить
Dyst moe 4 января 2024, 11:45
Оценка
Не знаю кто на кого нарвался , ходим только в этот кинотеатр не разу не грубили . Да билеты или наличка или карточки. В чем проблема не замечаю. Зато комфортно сидишь никто не мешает . В мегах сидишь выглядывать нужно. А здесь комфортно.
4 января 2024, 11:45 Ответить
