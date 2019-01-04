Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Алматы
Кинотеатры
Lumiera Cinema
Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema
Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Lumiera Cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
malahova_leonova
4 января 2019, 19:28
Оценка
Сегодня первый с детьми посетили этот конотеатр. Очень понравился: просторный, на всех 4 этажах кинозалы. На этажи можно попасть на экскалаторах или на двух собственных лифта. На каждом этаже просторный хол, с диванами для отдыха, с санузлом и также с детскими столиками для рисования. В залах удобные кожаные кресла. Дети сразу заметили, что на них лучше видно экран, то есть нижнии кресла им не мешали видеть весь экран. Это очень важно , когда ходишь с маленьким детьми. Так что все супер!!! Это будет самый любимый и самый посещаемый наш кинотеатр!!!
4 января 2019, 19:28
3
0
Ответить
malahova_leonova
13 августа 2019, 21:02
Оценка
Наш любимый кинотеатр!!!
13 августа 2019, 21:02
1
0
Ответить
Гули Хиданова
1 января 2022, 18:00
очень ужасный кинотеатр, персоналы очень грубые, охранника нужно поменять Амир. никому не советую,
1 января 2022, 18:00
2
1
Ответить
Ринат Сериков
8 апреля 2023, 07:34
Пришли с ребёнком на мультфильм, а на кассе оплата только картой или наличными, что очень неудобно, потому что сейчас везде оплаты через QR. Пришлось бегать и искать банкомат(((((. Кассирам и администратору все равно будут у них больше клиентов или нет. На мои претензии, что основной вход закрыт, не работаете с QR - администратор лишь нахамила, что я могу больше не приходить сюда. Мне казалось администратор с улыбкой и вежливо обычно пытается уладить все вопросы, а тут расплачиваются клиентов- не приходите((((((. Директор данного кинотеатра пересмотрит вопрос оплаты на кассах и обучите свой персонал. Особенно администратора. Иначе вы потеряете клиентуру
8 апреля 2023, 07:34
1
0
Ответить
Виктория Михайлова
3 сентября 2023, 16:46
Оценка
Персонал очень грубый и высокомерный наглый и не имеют уважения к клиентам
3 сентября 2023, 16:46
0
0
Ответить
Dyst moe
4 января 2024, 11:45
Оценка
Не знаю кто на кого нарвался , ходим только в этот кинотеатр не разу не грубили . Да билеты или наличка или карточки. В чем проблема не замечаю. Зато комфортно сидишь никто не мешает . В мегах сидишь выглядывать нужно. А здесь комфортно.
4 января 2024, 11:45
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Chaplin MegaPark
10 комментариев
Kinopark 8 Moskva
2 комментария
Kinoplexx 7 Sary-Arka
3 комментария
Kinoplexx 6 Almaty Mall
2 комментария
Halyk IMAX Kinopark 16
2 комментария
Chaplin ADK
16 комментариев
Kinopark 4 Globus
1 комментарий
Kinopark 5 Atakent
1 комментарий
Kinopark 6 Sputnik
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail