malahova_leonova
4 January 2019, 19:28
Vote
Сегодня первый с детьми посетили этот конотеатр. Очень понравился: просторный, на всех 4 этажах кинозалы. На этажи можно попасть на экскалаторах или на двух собственных лифта. На каждом этаже просторный хол, с диванами для отдыха, с санузлом и также с детскими столиками для рисования. В залах удобные кожаные кресла. Дети сразу заметили, что на них лучше видно экран, то есть нижнии кресла им не мешали видеть весь экран. Это очень важно , когда ходишь с маленьким детьми. Так что все супер!!! Это будет самый любимый и самый посещаемый наш кинотеатр!!!
4 January 2019, 19:28
3
0
Reply
malahova_leonova
13 August 2019, 21:02
Vote
Наш любимый кинотеатр!!!
13 August 2019, 21:02
1
0
Reply
Гули Хиданова
1 January 2022, 18:00
очень ужасный кинотеатр, персоналы очень грубые, охранника нужно поменять Амир. никому не советую,
1 January 2022, 18:00
2
1
Reply
Ринат Сериков
8 April 2023, 07:34
Пришли с ребёнком на мультфильм, а на кассе оплата только картой или наличными, что очень неудобно, потому что сейчас везде оплаты через QR. Пришлось бегать и искать банкомат(((((. Кассирам и администратору все равно будут у них больше клиентов или нет. На мои претензии, что основной вход закрыт, не работаете с QR - администратор лишь нахамила, что я могу больше не приходить сюда. Мне казалось администратор с улыбкой и вежливо обычно пытается уладить все вопросы, а тут расплачиваются клиентов- не приходите((((((. Директор данного кинотеатра пересмотрит вопрос оплаты на кассах и обучите свой персонал. Особенно администратора. Иначе вы потеряете клиентуру
8 April 2023, 07:34
1
0
Reply
Виктория Михайлова
3 September 2023, 16:46
Vote
Персонал очень грубый и высокомерный наглый и не имеют уважения к клиентам
3 September 2023, 16:46
0
0
Reply
Dyst moe
4 January 2024, 11:45
Vote
Не знаю кто на кого нарвался , ходим только в этот кинотеатр не разу не грубили . Да билеты или наличка или карточки. В чем проблема не замечаю. Зато комфортно сидишь никто не мешает . В мегах сидишь выглядывать нужно. А здесь комфортно.
4 January 2024, 11:45
1
0
Reply
