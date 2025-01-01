Menu
Kinoafisha
Almaty, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Almaty Cinema Ratings
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
1
Chaplin MegaPark
g. Almaty, ul. Makataeva, 127, TRTs «MEGA Park», 3-y etazh
10 reviews
2
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
Rayymbek batyra
6 reviews
3
Chaplin ADK
Sayran
Moskva
16 reviews
4
Illyuzion Maxima
g. Almaty, prosp. Rayymbeka, 239, TRK Maxima, 3 etazh
2 reviews
5
Halyk IMAX Kinopark 16
Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2 reviews
6
Arman Mart 3D
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
8 reviews
7
Kinoforum 10 (TRTs Forum)
Baykonur
2 reviews
8
Kinoplexx 6 Almaty Mall
g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2 reviews
9
Cinemax Dostyk Multiplex
g. Almaty, Samal-2, d. 111, ug.ul. Zholdasbekova, TRTs «Dostyk Plaza»
10
Kinopark 4 Globus
Alatau
1 review
11
Kinopark 5 Atakent
g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
1 review
12
Kinopark 5 Premium Forum
Baykonur
13
Kinoplexx 7 Aport
g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
3 reviews
14
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Sary-Arka
Moskva
3 reviews
15
Alatau
g. Almaty, m-n Nұrkent, 6 (ul. Momysh-uly, nizhe pr. Ryskulova)
16
Arman Dostyk
Abaya
2 reviews
17
Chaplin Mega Alma-Ata
g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
18
Arman Aziya Park
g. Almaty, prosp. Rayymbeka 514a, TRTs «Asia Park»
1 review
19
Tsezar
Zhibek Zholy
2 reviews
20
Kinopark 6 Sputnik
g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
1 review
21
Kafe «Kino»
Almaly
Zhibek Zholy
22
Teatr dramy im. M.O.Auezova
Teatr imeni Muhtara Auezova
Baykonur
23
Kazahskaya Gosudarstvennaya filarmoniya im. Zhambyla
g. Almaty, ul. Kaldayakova, 35
24
OPEN CINEMA ALMATY
Alatau
25
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2 reviews
26
Prostranstvo Transforma
g. Almaty, ul. Baribaeva, 36
27
Kinopark 11 Esentai IMAX
g. Almaty, prosp. Al-Farabi, 77/8, TTs «Esentai Mall»
4 reviews
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree