Акция для самых главных киноманов! КИНОSALE – это снижение цен на определенные фильмы. Как правило акция краткосрочная, узнать какие фильмы сейчас на сейле можно в нашем Instagram аккаунте @arman3d.mart .

Киноbonus

Любишь получать бонусы за покупки? Тогда Киноbonus создан специально для тебя! Программа лояльности «КИНОBONUS» – это программа премирования клиентов киноцентра «Арман 3D», расположенном в ТК MART, г. Алматы. Участники программы получают бонусы за оплату наличными или банковской картой при покупке продукции на баре киноцентра. Бонус начисляется в размере 5% от суммы покупки на баре. Накопленными бонусами можно расплатиться за попкорн, напитки и закуски. Соверши покупку от 5 000 тенге и стань обладателем карты от «Арман 3D».