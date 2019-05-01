Menu
Русский English
Arman Mart 3D

Arman Mart 3D

Almaty
Address
g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
Phone

+7 (701)784-64-73 / администратор

Network

Арман
Located in a shopping centre
6 votes
Showtimes at the Arman Mart 3D cinema
A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey
Today 3 sessions
11:15 from 15:10 from 19:05 from ...
Agent & Irbis
Agent & Irbis
Today 4 sessions
10:45 from 14:30 from 20:35 from 22:20 from ...
Altered
Altered
Today 1 session
10:20 from ...
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Today 1 session
17:50 from ...
Андрей Ковалев 1 May 2019, 15:05
Добрый день,приехали значит мы с супругой на просмотр Мстителей..на кассе обслуживание ужасное,бутро девушки сидели в тюрьме лет по 10.напитки все… Read more…
Акбота Балжанова 7 January 2021, 10:04
Всем доброго дня! Хотела выразить свою возмущение о том как обманывают, на сайте написано было одна сумма по приходу другая сумма и никто из кассиров… Read more…
Акция для самых главных киноманов! КИНОSALE – это снижение цен на определенные фильмы. Как правило акция краткосрочная, узнать какие фильмы сейчас на сейле можно в нашем Instagram аккаунте @arman3d.mart . Кинотеатр имеет право изменять условия продажи и возврата билетов. Перед посещением уточните о возможности приобретения билетов на кассе киноцентра.

Любишь получать бонусы за покупки? Тогда Киноbonus создан специально для тебя! Программа лояльности «КИНОBONUS» – это программа премирования клиентов киноцентра «Арман 3D», расположенном в ТК MART, г. Алматы. Участники программы получают бонусы за оплату наличными или банковской картой при покупке продукции на баре киноцентра. Бонус начисляется в размере 5% от суммы покупки на баре. Накопленными бонусами можно расплатиться за попкорн, напитки и закуски. Соверши покупку от 5 000 тенге и стань обладателем карты от «Арман 3D».

A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey Adventure, Drama, Fantasy, Romantic 2025, USA
2D, RU
11:15 from 15:10 from 19:05 from
Agent & Irbis
Agent & Irbis Comedy, Action 2025, Kazakhstan
2D, KZ
10:45 from 14:30 from 20:35 from 22:20 from
Altered
Altered Action, Sci-Fi 2025, Canada
2D, RU
10:20 from
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Junglilau
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Rogue
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Goat
Goat
2025, USA, Horror, Sport
