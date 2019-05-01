Menu
Kinoafisha Almaty
Cinemas
Arman Mart 3D
Arman Mart 3D Cinema Reviews
Arman Mart 3D Cinema Reviews
Андрей Ковалев
1 May 2019, 15:05
Vote
Добрый день,приехали значит мы с супругой на просмотр Мстителей..на кассе обслуживание ужасное,бутро девушки сидели в тюрьме лет по 10.напитки все теплые,попкорна толком нет.ладно не
стали ругаться,купили билеты зашли в зал,.в зале не выносимо жарко,был человек котый снял даже майку,можно было брать веник и парится,это кинотеатр или баня???обратились на кассу,на что нам ответили""Если вам не нравится,не приходите и смотрите дома!!"".Нам открыли двери...свет падал на экран от чего не чего толком не было видно....звук 2 раза пропадал минуты по 3-4,на что мне объяснили ,что ничего не могут с этим поделать мол такая запись...Вот скажите мне пожалуйста,с таким обращением к людям к Вам в кинотеатр будет кто нибудь приходить???я ух точно больше нет!!!!!
1 May 2019, 15:05
0
0
Reply
Антон Антонов
17 November 2019, 14:11
Vote
Что то выбор нет, останусь дома.
17 November 2019, 14:11
0
0
Reply
Нурлан Кожак
12 March 2020, 06:35
Здравствуйте. Хороший кинотеатр. Недостатки есть. Надо устранять. Молодые контролера при входе в зал просмотра ведут себя не совсем правильно. Нужно учить...
Кино тоже искуство.
Строите кинозалы.
Смотрите кино в кинозалах.
Это форма воспитания, и самовоспитания
12 March 2020, 06:35
0
0
Reply
Светлана Агафонова (Ли)
3 January 2021, 05:56
Всё конечно замечательно, но почему поздно выкладывают расписание фильмов, в других кинотеатрах с утра афиша высталена. Можно попасть на утрений саенс, а тут в лушем случае только к вечеру
3 January 2021, 05:56
0
0
Reply
Акбота Балжанова
7 January 2021, 10:04
Всем доброго дня! Хотела выразить свою возмущение о том как обманывают, на сайте написано было одна сумма по приходу другая сумма и никто из кассиров не могут объяснить почему меняются цены за 40 минут. Это получается новый маркетинговый ход что по приходу не откажеш ребёнку что цена подорожал на 1000 тг от суммы которое было указано на сайте
7 January 2021, 10:04
0
0
Reply
Omar Shamilov
16 October 2022, 18:48
in reply to a message
Акбота Балжанова от 7 January 2021, 10:04
Так если вы заказываете через интернет то только тогда дешёво
16 October 2022, 18:48
0
0
Reply
Аманжол Асылханов
5 July 2023, 21:23
Vote
Были в кинотеатре Арман в ТРЦ Март. 7 июля 23 года, в вечернее время. 1 зал уже уставший, сиденья грязные и не удобные, между сиденьями мусор, а какая там вонь и вонь эта уже стояла.
5 July 2023, 21:23
0
0
Reply
gulim.87
28 September 2023, 09:58
Vote
Армысыздар! Кеше барып көріп келдік. Өте тамаша! Рухыңды оятып, тарихыңды еске салатын өте тамаша фильм👍
28 September 2023, 09:58
0
0
Reply
стали ругаться,купили билеты зашли в зал,.в зале не выносимо жарко,был человек котый снял даже майку,можно было брать веник и парится,это кинотеатр или баня???обратились на кассу,на что нам ответили""Если вам не нравится,не приходите и смотрите дома!!"".Нам открыли двери...свет падал на экран от чего не чего толком не было видно....звук 2 раза пропадал минуты по 3-4,на что мне объяснили ,что ничего не могут с этим поделать мол такая запись...Вот скажите мне пожалуйста,с таким обращением к людям к Вам в кинотеатр будет кто нибудь приходить???я ух точно больше нет!!!!!
Кино тоже искуство.
Строите кинозалы.
Смотрите кино в кинозалах.
Это форма воспитания, и самовоспитания
