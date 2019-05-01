Меню
Андрей Ковалев 1 мая 2019, 15:05
Оценка
Добрый день,приехали значит мы с супругой на просмотр Мстителей..на кассе обслуживание ужасное,бутро девушки сидели в тюрьме лет по 10.напитки все теплые,попкорна толком нет.ладно не
стали ругаться,купили билеты зашли в зал,.в зале не выносимо жарко,был человек котый снял даже майку,можно было брать веник и парится,это кинотеатр или баня???обратились на кассу,на что нам ответили""Если вам не нравится,не приходите и смотрите дома!!"".Нам открыли двери...свет падал на экран от чего не чего толком не было видно....звук 2 раза пропадал минуты по 3-4,на что мне объяснили ,что ничего не могут с этим поделать мол такая запись...Вот скажите мне пожалуйста,с таким обращением к людям к Вам в кинотеатр будет кто нибудь приходить???я ух точно больше нет!!!!!
1 мая 2019, 15:05 Ответить
Антон Антонов 17 ноября 2019, 14:11
Оценка
Что то выбор нет, останусь дома.
17 ноября 2019, 14:11 Ответить
Нурлан Кожак 12 марта 2020, 06:35
Здравствуйте. Хороший кинотеатр. Недостатки есть. Надо устранять. Молодые контролера при входе в зал просмотра ведут себя не совсем правильно. Нужно учить...
Кино тоже искуство.
Строите кинозалы.
Смотрите кино в кинозалах.
Это форма воспитания, и самовоспитания
12 марта 2020, 06:35 Ответить
Светлана Агафонова (Ли) 3 января 2021, 05:56
Всё конечно замечательно, но почему поздно выкладывают расписание фильмов, в других кинотеатрах с утра афиша высталена. Можно попасть на утрений саенс, а тут в лушем случае только к вечеру
3 января 2021, 05:56 Ответить
Акбота Балжанова 7 января 2021, 10:04
Всем доброго дня! Хотела выразить свою возмущение о том как обманывают, на сайте написано было одна сумма по приходу другая сумма и никто из кассиров не могут объяснить почему меняются цены за 40 минут. Это получается новый маркетинговый ход что по приходу не откажеш ребёнку что цена подорожал на 1000 тг от суммы которое было указано на сайте
7 января 2021, 10:04 Ответить
Omar Shamilov 16 октября 2022, 18:48
в ответ на сообщение Акбота Балжанова от 7 января 2021, 10:04
Так если вы заказываете через интернет то только тогда дешёво
16 октября 2022, 18:48 Ответить
Аманжол Асылханов 5 июля 2023, 21:23
Оценка
Были в кинотеатре Арман в ТРЦ Март. 7 июля 23 года, в вечернее время. 1 зал уже уставший, сиденья грязные и не удобные, между сиденьями мусор, а какая там вонь и вонь эта уже стояла.
5 июля 2023, 21:23 Ответить
gulim.87 28 сентября 2023, 09:58
Оценка
Армысыздар! Кеше барып көріп келдік. Өте тамаша! Рухыңды оятып, тарихыңды еске салатын өте тамаша фильм👍
28 сентября 2023, 09:58 Ответить
