Кинотеатр «Арман 3D MART» расположен г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18/4 (р-н Алматы 1).
Это современный кинотеатр с 6 кинозалами, рассчитанный на 600 мест. Кинотеатр оснащен современным кинопроекционным оборудованием. Киноэкраны демонстрируют высокие характеристики качества изображения. Всё это дополняет звуковое оборудование - Dolby Digital. «Арман 3D MART» - это всегда высокое качество кинопоказа, обеспечивающие максимальный комфорт гостя.
Благодаря функциональным и комфортабельным креслам, каждый зритель имеет возможность полностью погрузиться в мир кино. Оригинальность и эксклюзивность прослеживаются во всём интерьере кинотеатра.
В кинобаре гостям предлагается большой выбор напитков, закусок и попкорна. В ожидании начала сеанса можно скоротать время в уютной атмосфере на удобных диванах или на игровых автоматах, расположенных в фойе кинотеатра.
Акция для самых главных киноманов! КИНОSALE – это снижение цен на определенные фильмы. Как правило акция краткосрочная, узнать какие фильмы сейчас на сейле можно в нашем Instagram аккаунте @arman3d.mart . Кинотеатр имеет право изменять условия продажи и возврата билетов. Перед посещением уточните о возможности приобретения билетов на кассе киноцентра.
Любишь получать бонусы за покупки? Тогда Киноbonus создан специально для тебя! Программа лояльности «КИНОBONUS» – это программа премирования клиентов киноцентра «Арман 3D», расположенном в ТК MART, г. Алматы. Участники программы получают бонусы за оплату наличными или банковской картой при покупке продукции на баре киноцентра. Бонус начисляется в размере 5% от суммы покупки на баре. Накопленными бонусами можно расплатиться за попкорн, напитки и закуски. Соверши покупку от 5 000 тенге и стань обладателем карты от «Арман 3D».