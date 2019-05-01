Меню
Арман Март 3Д

Арман Март 3Д

Алматы
Адрес
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
Телефон

+7 (701)784-64-73 / администратор

Билеты от
Сеть

Арман

О кинотеатре

Кинотеатр  «Арман 3D MART» расположен г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18/4 (р-н Алматы 1).

Это современный кинотеатр с 6 кинозалами, рассчитанный на 600 мест. Кинотеатр оснащен современным кинопроекционным оборудованием. Киноэкраны демонстрируют высокие характеристики качества изображения. Всё это дополняет звуковое оборудование - Dolby Digital. «Арман 3D MART» - это всегда высокое качество кинопоказа, обеспечивающие максимальный комфорт гостя.

Благодаря функциональным и комфортабельным креслам, каждый зритель имеет возможность полностью погрузиться в мир кино. Оригинальность и эксклюзивность прослеживаются во всём интерьере кинотеатра.
В кинобаре гостям предлагается большой выбор напитков, закусок и попкорна. В ожидании начала сеанса можно скоротать время в уютной атмосфере на удобных диванах или на игровых автоматах, расположенных в фойе кинотеатра.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
6 голосов
Билеты от
Расписание сеансов в кинотеатре Арман Март 3Д
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 3 сеанса
11:15 от 15:10 от 19:05 от ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
18:15 от ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
10:45 от 14:30 от 20:35 от 22:20 от ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
10:20 от ...
Отзывы о кинотеатре

Андрей Ковалев 1 мая 2019, 15:05
Добрый день,приехали значит мы с супругой на просмотр Мстителей..на кассе обслуживание ужасное,бутро девушки сидели в тюрьме лет по 10.напитки все… Читать дальше…
Акбота Балжанова 7 января 2021, 10:04
Всем доброго дня! Хотела выразить свою возмущение о том как обманывают, на сайте написано было одна сумма по приходу другая сумма и никто из кассиров… Читать дальше…
6 голосов
Скидки в кинотеатре
KINOSALE

Акция для самых главных киноманов! КИНОSALE – это снижение цен на определенные фильмы. Как правило акция краткосрочная, узнать какие фильмы сейчас на сейле можно в нашем Instagram аккаунте @arman3d.mart . Кинотеатр имеет право изменять условия продажи и возврата билетов. Перед посещением уточните о возможности приобретения билетов на кассе киноцентра.

Специальные предложения
Киноbonus

Любишь получать бонусы за покупки? Тогда Киноbonus создан специально для тебя! Программа лояльности «КИНОBONUS» – это программа премирования клиентов киноцентра «Арман 3D», расположенном в ТК MART, г. Алматы. Участники программы получают бонусы за оплату наличными или банковской картой при покупке продукции на баре киноцентра. Бонус начисляется в размере 5% от суммы покупки на баре. Накопленными бонусами можно расплатиться за попкорн, напитки и закуски. Соверши покупку от 5 000 тенге и стань обладателем карты от «Арман 3D».

Владельцам карт
Фильмы в кинотеатре Арман Март 3Д

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
11:15 от 15:10 от 19:05 от
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
18:15 от
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:45 от 14:30 от 20:35 от 22:20 от
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
