День рождения в кино! Лучший подарок на День рождения, билет в кино! Киноцентр Арман дарит билет на любой сеанс для именинников! Акция действительна только при предъявлении подтверждающих документов.

Понедельник. КИНО В КАРАМЕЛИ ​Покупайте карамельный попкорн за 1500 тг и выбирайте билет на любой фильм из расписания ​(любой фильм в день покупки попкорна). ​Акция действует каждый понедельник и только в киноцентре «АРМАН» в ТРЦ «Asia Park»! ​Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00 (-11) Акция не действует в выходные, праздничные и дни каникул. Киноцентр вправе вносить изменения или менять условия Акции без уведомления. Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной Акции.