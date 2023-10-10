Menu
Arman Aziya Park

Almaty
Address
g. Almaty, prosp. Rayymbeka 514a, TRTs «Asia Park»
Phone

+7 727 343 51 00

+7 727 343 51 11

Network

Арман
Bar
Located in a shopping centre
Parking
6 votes
Cinema reviews

adilovna 10 October 2023, 15:45
Есть сотовый номер?
Discounts at the cinema
День рождения в кино!

Лучший подарок на День рождения, билет в кино! Киноцентр Арман дарит билет на любой сеанс для именинников! Акция действительна только при предъявлении подтверждающих документов.

В день рождения
Понедельник. КИНО В КАРАМЕЛИ

​Покупайте карамельный попкорн за 1500 тг и выбирайте билет на любой фильм из расписания ​(любой фильм в день покупки попкорна). ​Акция действует каждый понедельник и только в киноцентре «АРМАН» в ТРЦ «Asia Park»! ​Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00 (-11) Акция не действует в выходные, праздничные и дни каникул. Киноцентр вправе вносить изменения или менять условия Акции без уведомления. Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной Акции.

Специальные предложения
Вторник. ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

​Вместе - всегда веселее! Приходи в Киноцентр «АРМАН» со своим близким человеком и получай: ​2 билета 2 напитка и 1 большой попкорн всего за 3 500 тг! ​Акция действует каждый вторник и только в Киноцентре «АРМАН», расположенном в ТРЦ «Asia Park»! ​Акция не действует в праздничные и выходные дни. ​Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00.

Специальные предложения
Qaitadan
Qaitadan
2025, Kazakhstan, Drama
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Junglilau
Junglilau
2025, Kazakhstan, Comedy
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Agent & Irbis
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Rogue
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Goat
Goat
2025, USA, Horror, Sport
