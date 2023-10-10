Меню
Арман Азия Парк

Алматы
Адрес
г. Алматы, просп. Райымбека 514а, ТРЦ «Asia Park»
Показать на карте
Телефон

+7 727 343 51 00

Позвонить

+7 727 343 51 11

Позвонить
Сеть

Арман

О кинотеатре

Киноцентр «Арман» построен по индивидуальному дизайн-проекту, оснащен передовым оборудованием «Christie», комфортабельными креслами, а также современным оборудованием для приготовления попкорна разных видов.

Формат универсальных касс, совмещающих в себе билетную кассу и бар, позволяет гостям рационально использовать драгоценное время досуга.
Три зала из семи поддерживают формат 3D. Для самых маленьких зрителей предлагаются удобные пуфики, которые позволяют малышам сидеть со взрослыми «на равных».

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
6 голосов
Отзывы о кинотеатре

adilovna 10 октября 2023, 15:45
Есть сотовый номер?
Написать отзыв
Скидки в кинотеатре
День рождения в кино!

Лучший подарок на День рождения, билет в кино! Киноцентр Арман дарит билет на любой сеанс для именинников! Акция действительна только при предъявлении подтверждающих документов.

В день рождения
Понедельник. КИНО В КАРАМЕЛИ

​Покупайте карамельный попкорн за 1500 тг и выбирайте билет на любой фильм из расписания ​(любой фильм в день покупки попкорна). ​Акция действует каждый понедельник и только в киноцентре «АРМАН» в ТРЦ «Asia Park»! ​Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00 (-11) Акция не действует в выходные, праздничные и дни каникул. Киноцентр вправе вносить изменения или менять условия Акции без уведомления. Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной Акции.

Специальные предложения
Вторник. ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

​Вместе - всегда веселее! Приходи в Киноцентр «АРМАН» со своим близким человеком и получай: ​2 билета 2 напитка и 1 большой попкорн всего за 3 500 тг! ​Акция действует каждый вторник и только в Киноцентре «АРМАН», расположенном в ТРЦ «Asia Park»! ​Акция не действует в праздничные и выходные дни. ​Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00.

Специальные предложения
Все скидки в кинотеатре
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
