Киноцентр «Арман» построен по индивидуальному дизайн-проекту, оснащен передовым оборудованием «Christie», комфортабельными креслами, а также современным оборудованием для приготовления попкорна разных видов.
Формат универсальных касс, совмещающих в себе билетную кассу и бар, позволяет гостям рационально использовать драгоценное время досуга.
Три зала из семи поддерживают формат 3D. Для самых маленьких зрителей предлагаются удобные пуфики, которые позволяют малышам сидеть со взрослыми «на равных».
Лучший подарок на День рождения, билет в кино! Киноцентр Арман дарит билет на любой сеанс для именинников! Акция действительна только при предъявлении подтверждающих документов.
Покупайте карамельный попкорн за 1500 тг и выбирайте билет на любой фильм из расписания (любой фильм в день покупки попкорна). Акция действует каждый понедельник и только в киноцентре «АРМАН» в ТРЦ «Asia Park»! Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00 (-11) Акция не действует в выходные, праздничные и дни каникул. Киноцентр вправе вносить изменения или менять условия Акции без уведомления. Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной Акции.
Вместе - всегда веселее! Приходи в Киноцентр «АРМАН» со своим близким человеком и получай: 2 билета 2 напитка и 1 большой попкорн всего за 3 500 тг! Акция действует каждый вторник и только в Киноцентре «АРМАН», расположенном в ТРЦ «Asia Park»! Акция не действует в праздничные и выходные дни. Обязательно уточняйте доступность фильмов по данной акции по телефону: +7 (727) 343-51-00.