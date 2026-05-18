Этот фильм Джеки Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса: сумасшедшие трюки тут не при чем, а в чем же тогда дело?

Иногда кинематограф создаёт не просто кассовые хиты или культовые фильмы, а настоящие феномены, которые попадают в историю в буквальном смысле. Речь о тех редких случаях, когда фильм или связанное с ним достижение оказывается настолько уникальным, что его заносят на страницы Книги рекордов Гиннесса.

Это могут быть самые разные категории: самый кассовый фильм всех времён, самый длинный фильм или самый дорогой когда-либо снятый. Но иногда рекорды касаются не бюджета или сборов. Так вышло и с фильмом «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак».

Сюжет фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак»

Неутомимый искатель приключений Джей Си, известный как Ястреб, получает новое задание от влиятельного антиквара. На этот раз ему предстоит найти коллекцию редчайших бронзовых скульптур, которые бесследно исчезли много лет назад.

Известно лишь, что это статуэтки в виде голов животных, представляющие знаки Зодиака. Когда-то они украшали роскошный дворец под Пекином, но после его разграбления артефакты растворились во времени. Собрав свою команду, Ястреб берётся распутать это древнее дело.

Первой точкой маршрута становится Франция — именно там, по слухам, последний раз видели две из пропавших статуэток. Джей Си уверенно движется вперёд.

Его путь приводит героев не куда-нибудь, а на затерянный тропический остров посреди океана. Но отдыхать здесь не придётся: в глухих джунглях команду уже поджидают пираты, готовые на всё, чтобы первыми завладеть древними сокровищами.

Рекорд фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак»

Фильм сам по себе стал рекордсменом благодаря невероятной многозадачности его создателя. В титрах имя Джеки Чана упоминается около пятнадцати раз: он выступил здесь не только как режиссёр и исполнитель главной роли, но и как сценарист, продюсер, художник и даже постановщик трюков.

Именно эта феноменальная вовлечённость во все этапы производства и принесла картине место в Книге рекордов Гиннесса.

Любопытный факт для поклонников: в одном из финальных эпизодов можно заметить камео жены Чана, актрисы Линь Фэнцзяо, а также их сына.

Что же касается кассовых сборов, то в Китае эта часть франшизы стала самой успешной в карьере Джеки Чана, доказав, что даже спустя десятилетия его формула экшена и юмора продолжает покорять зрителей.