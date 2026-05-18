Если бы не «Тайны следствия» Ковальчук не получила бы роль Маргариты: что сказал Бортко, увидев Швецову на экране

18 мая 2026 09:00
Кадры из сериалов «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита»

Режиссер не поскупился на похвалу.

Карьера Анны Ковальчук сложилась весьма любопытно для актрисы такого масштаба. В отличие от многих коллег, она громко и надолго заявила о себе не на большом киноэкране, а на телевидении, где создала два поистине культовых образа.

Причём эти роли были настолько разными, что казались полными противоположностями: возвышенная, трагическая и мистическая Маргарита из экранизации «Мастера и Маргариты» и приземлённый, рациональный, педантичный следователь Мария Швецова из детективного сериала «Тайны следствия».

Казалось бы, между романтической героиней Булгакова и сотрудником прокуратуры из Петербурга нет ничего общего. Но на самом деле проекты связаны.

Кастинг Ковальчук на роль Маргариты

Для глубокого погружения в роль Анна Ковальчук проделала огромную работу — она буквально выучила наизусть дневники Елены Булгаковой, жены писателя, которая считается главным прообразом Маргариты.

«Я читала роман ещё в школе, но даже не могла представить, что когда-нибудь сыграю эту роль. Даже в театральном училище я готовила сцену разговора Маргариты с Азазелло, но режиссёр тогда счёл меня слишком юной и неопытной», — вспоминала актриса.

На роль в знаменитом сериале её пригласили почти буднично — по телефону позвонил ассистент режиссёра Владимира Бортко. И как позже выяснилось, заметили Ковальчук именно благодаря её работе в детективе «Тайны следствия».

«Сам Бортко, как оказалось, телевизор почти не смотрел и даже не знал о моём существовании. Но ему показали эпизод со мной в роли следователя. Он сразу же велел со мной связаться и сказал, что я — талант, красота и лицо времени», — отмечала звезда.

Кадр из сериала «Тайны следствия»

Почему Бортко выбрал Ковальчук

Главной претенденткой на роль Маргариты была Ольга Будина. Сейчас понятно, что её хрупкая, почти миниатюрная фактура и совсем иной типаж плохо сочетались с образом властной королевы, хозяйки бала у Сатаны. Эта мысль вовремя пришла и самому режиссёру Владимиру Бортко, который в итоге резко сменил курс.

Его выбор пал на, казалось бы, неочевидную кандидатуру — Анну Ковальчук. Ключевым аргументом стало её поразительное внешнее сходство с реальным прообразом героини — Еленой Булгаковой, женой писателя.

Коллеги режиссёра убедили его, что именно черты лица Ковальчук, её статная фигура и особая, «несовременная» красота идеально соответствуют эстетике 30-х годов прошлого века, которые нужно было воссоздать на экране.

Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Фото: Кадры из сериалов «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита»
Светлана Левкина

