«Я включила на минутку — а потом всю ночь не спала»: 7 дорам, которые сделали зрителей фанатами корейских сериалов

Эти проекты стали первой ступенью в мир дорам — и до сих пор остаются любимыми у тех, кто начинал с них путь.

В соцсетях прошёл опрос, где пользователей попросили назвать дораму, после которой они впервые всерьёз полюбили корейские сериалы, сообщает дзен-канал Изнанка сериала.

Результаты оказались удивительно согласованными: многие называли одни и те же проекты — те, что стали входной дверью в большую и очень разнообразную вселенную дорам.

«Я включила на минутку — а потом всю ночь не спала», «Не верила в дорамы — пока не увидела это», «Думала, не моё, а теперь живу с дорамами», «Посмотрела случайно — и пропала», — написали пользователи.

Итак, какие проекты из Кореи настолько зацепили зрителей, что они теперь и дня не могут прожить без серии дорамы?

«Алое сердце» (2016)

О чём сериал: современная девушка Ко Ха-джин переносится во времена династии Корё и оказывается втянутой в дворцовые интриги между наследниками трона. Здесь есть любовь, политика, дружба и тяжёлые выборы, а финал обсуждают до сих пор.

Зрители пишут: «Вот уже три года пересматриваю ежегодно», «„Алые сердца“ — моя первая дорама».

«Императрица Ки» (2013)

О чём сериал: девушка Ки Сын-нян по воле судьбы проходит путь от простой девушки из Корё до влиятельной императрицы огромной империи Юань. Это масштабная история про власть, любовь, интриги и борьбу за выживание.

Отзыв: «Решила глянуть первую серию по совету соседки и не смогла остановиться».

«Дьявольский судья» (2021)

О чём сериал: в недалёком будущем официальные суды превращены в телешоу, где преступников судят в прямом эфире. Главный герой Кан Ён-хан — загадочный судья, который одновременно восхищает и пугает страну. Всё осложняется политикой и личными тайнами.

Зритель пишет: «Посмотрела по настоятельной рекомендации коллеги. Не соврал — не осталось равнодушной».

«История девятихвостого лиса» (2020)

О чём сериал: бывший дух-лис кумихо Ли Ён живёт среди людей и ищет реинкарнацию своей возлюбленной. Репортёр Нам Джи-а начинает расследовать городские легенды — и их пути пересекаются. Мистика, романтика и корейские мифы — основа сериала.

Комментарий зрителя: «Теперь люблю корейский кинематограф».

«Цветок зла» (2020)

О чём сериал: жена-детектив начинает подозревать, что её идеальный супруг связан с серией преступлений прошлого. Она расследует дело, в то время как муж отчаянно пытается скрыть свою настоящую личность. Мощная семейная драма, совмещённая с триллером.

Отзыв: «„Цветок зла“ стал моей первой дорамой, и я этому очень рада».

«Мальчики краше цветов» (2009)

О чём сериал: бедная, но гордая школьница Кым Джан-ди поступает в элитную школу, где сталкивается с четвёркой богатых наследников F4. Это романтическая дорама о классовых различиях, первой любви и взрослении.

Зритель: «Сейчас не представляю свою жизнь без корейских дорам».

«Король: Вечный монарх» (2020)

О чём сериал: император параллельного мира пытается остановить брата, который открыл портал между двумя реальностями. В другом мире он встречает девушку-детектива, и их судьбы переплетаются на фоне борьбы за сохранение обеих вселенных.