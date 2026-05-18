«Самый первый Халк легко бы ушатал Таноса»: почему Брюс слабеет в фильмах Marvel? Фанаты нашли логичное этому объяснение

Пишут, что он был грозой района, которого вообще все старались обходить стороной.

Многие заметили, что в ранних «Мстителях» Халк казался почти стихийным бедствием: бешеный импульс силы, который сметал всё — от читаури до самооценки Тора.

Пересматриваешь сейчас и понимаешь, насколько иначе он выглядит в новых фильмах. Мягче, умнее, удобнее для сюжета. И тем заметнее становится ощущение, что где-то по дороге у персонажа будто выкрутили регулятор ярости — и забыли вернуть обратно. Но почему он слабеет?

Как Халк потерял прежнюю мощь

Переход начался незаметно. В «Эре Альтрона» Халк уже реагирует на жесты Наташи. В «Рагнарёке» — говорит связно, спорит, обижается. А «Финал» поставил точку: Профессор Халк, зелёный учёный с аккуратной внешностью и обаянием университетского лектора.

Для Марвел это была логичная эволюция: большое количество персонажей требовало тех, кто не перетягивает на себя все сцены. Халк перестал быть угрозой — и стал инструментом, пишет автор Дзен-канала КИНОCLUB.

Почему студия пошла на это

Главная причина давно известна: сольный фильм о Халке невозможен из-за прав Universal. Поэтому у студии не было шанса развивать его в собственных проектах — только вставлять в чужие. И каждый раз подстраивать под сюжет: где-то он должен уступить Таносу, где-то — «определиться с собой», где-то — не перебить драматургию. Сила стала жертвой сценарной дисциплины.

«Проблема в том, что если дать ему силы, как в комиксах, — остальные Мстители станут просто не нужны. Халк вынесет всех. В комиксах даже Танос старался с ним лишний раз не пересекаться».

«Всё просто: сила Халка растёт пропорционально его ярости. Поэтому, становясь умнее, он теряет физическую мощь. Интеллект и первобытная, неудержимая ярость — вещи плохо совместимые».

«Его просто слили, придумав в сценарии всякую чепуху. Самый первый Халк легко бы ушатал Таноса и половину злодеев, но тогда мы бы не увидели продолжения и новых суперантагонистов».

Но зачем тогда намёки на «Мировую войну: Халк»?

Тем интереснее, что именно сейчас КВМ словно пробует вернуть персонажу прежнюю мощь. Тот самый корабль с Сакаара в «Женщине-Халк» — не случайный эпизод. Марвел аккуратно открывают дверь к истории о сыне Брюса, о его связи с Сакааром, а главное — к самому настроению комикса, где Халк снова зверь, а не дипломат.

Чтобы экранизировать «World War Hulk», студии придётся вернуть его ярость. Его разрушительность. Его статус силы, а не мягкой зелёной иронии. И это делает ожидание особенно любопытным: словно вся эта «умная» фаза была длинным вдохом перед чем-то более тяжёлым.

В общем, странно наблюдать, как персонажа годами «успокаивали», но ничуть не удивит, если именно это спокойствие станет точкой старта для новой, куда громче звучащей версии Халка.