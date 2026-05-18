У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова

18 мая 2026 12:00
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Концепция сюжета уже была готова.

Новая версия «Кавказской пленницы» 2014 года не нашла отклика у большинства зрителей. Многие посчитали её неудачным, слабым ремейком на легендарный фильм Гайдая, и сошлись во мнении, что продолжения такой истории не нужно.

Однако мало кто знает, что авторы оригинальной советской комедии «Кавказская пленница» сами всерьёз планировали снять сиквел.

«Кавказская пленница 2»

По задумке авторов сценария, в сиквеле троица незадачливых злодеев во главе с товарищем Сааховым должна была оказаться в лагере для перевоспитания. Там Саахов, раскаявшись, стал бы организатором самодеятельности, что в итоге помогло бы всем получить досрочное освобождение.

Вернувшись домой, они обнаружили бы, что их родной район сильно изменился и стал куда современнее. Эти перемены связывали бы с новым, прогрессивным руководителем, который занял место Саахова.

Это была Нина, и ей вновь предстояло встретиться лицом к лицу со своим бывшим похитителем, что создавало почву для новых комичных и неловких ситуаций.

Почему фильм не был снят

Идея была интересной, но так и не реализовалась. Как вспоминал сам Владимир Этуш, в то время юмор, связанный с местами заключения, воспринимался руководством очень настороженно. Именно поэтому сценарий сначала встретили прохладно, а затем и вовсе отложили в долгий ящик.

Актёр всегда говорил, что с радостью вернулся бы к роли товарища Саахова. Этот персонаж принёс ему невероятную популярность. И хотя образ был отрицательным, после выхода фильма любовь и уважение зрителей к самому Этушу только возросли.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Светлана Левкина
